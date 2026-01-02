TMW Sampdoria, Martinelli prima scelta per la porta. Può arrivare in prestito secco

La Sampdoria è vicina all'arrivo in prestito di Tommaso Martinelli. Il portiere della Fiorentina si muoverà in questa sessione di mercato perché chiuso dallo spagnolo David De Gea, con l'idea di guadagnare minutaggio ed esperienza. Il trasferimento però sarebbe solamente in prestito secco: i viola vogliono mantenere il controllo del calciatore in vista della prossima stagione.

Il tecnico Paolo Vanoli a metà dicembre aveva spiegato così la situazione dei portieri. "Tommaso è un portiere di grande prospettiva, veramente forte. Davanti ha uno che nella sua storia ha fatto cose importanti e deve aiutarci a uscire da questa situazione. Ho l'imbarazzo della scelta, che giochi uno o l'altro sono tranquillo". De Gea è stato scelto come capitano nelle ultime settimane, dopo avere tolto la fascia a Ranieri, a ribadire la fiducia dell'allenatore nel numero uno iberico, dopo qualche errorino di troppo, in particolare nella sfida di inizio dicembre contro il Sassuolo.

Proprio De Gea, a inizio settembre, aveva parlato così di Martinelli. "È forte, forte, deve anche imparare. Si allena con noi, è importante che impari. Quando io finirò, arriverà lui". Probabilmente non prima di un prestito in Serie B per farsi le ossa, anche a causa del ritorno del portiere danese Christiansen.