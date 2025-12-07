Sanabria: "Che questo sia il primo di una lunga serie di reti con la Cremonese"

Primo gol con la maglia della Cremonese per Antonio Sanabria. L'attaccante paraguayano, entrato al 74' al posto di Bonazzoli, ha segnato il gol del definitivo 2-0 al 78'. Ecco le sue parole in conferenza stampa, riportate da cuoregrigiorosso.com:

"Sono contento, prima delle nazionali sono stato fuori per un fastidio al soleo. Poi sono partito per la nazionale senza avere la certezza di avere minuti a disposizione, eppure ho fatto gol. Spero che il gol di oggi sia il primo di una lunga serie".

Sulla dinamica del gol

"È stata una giocata molto veloce, Zerbin ha fatto un bel cross e io mi sono ritrovato lì la palla. Ho avuto la fortuna di trovare il gol. Sono felice di aver trovato la prima rete con questa maglia".

Sul gran momento della Cremonese

"La forza di questo gruppo è che non ci sono soltanto coloro che cominciano la partita: tutti quelli che entrano danno sempre il 100% per portare a casa il risultato. Si è visto anche oggi. Dobbiamo continuare su questa strada".