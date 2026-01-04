Santiago Castro accorcia, il Bologna trova il gol del 3-1 sul campo dell'Inter
Il Bologna accorcia e trova il gol del 3-1 sul campo dell’Inter con Santiago Castro al minuto 84. Gol di rapina segnato dal centravanti argentino, che corregge in rete un traversone preciso di Lykogiannis. Non perfetto nell’intervento Sommer, che è riuscito solo a toccare senza respingere però lontano dalla porta.
