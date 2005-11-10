Atalanta, Sarri: "Abbiamo regalato un gol. Siamo delusi"

16:55 – Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Frosinone nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

17:43 - Comincia la conferenza stampa di Sarri

Cosa ne pensa della gara?

"Siamo delusi perché per noi era una partita piena di difficoltà per tutta una serie di ragioni. La partita era difficile a prescindere, in più ci abbiamo messo un gol regalato dopo 40 secondi dove la squadra però poco dopo ha reagito. Sul 4-3 se avessimo avuto qualche lucidità potevamo anche chiuderla: mi aspettavo di più dai cambi. Visto il momento che attraversiamo non è un risultato da buttare: capisco la delusione del pubblico, come siamo delusi noi. La nostra è una situazione però ha visto anche un tifo che ci ha sostenuto sempre".

Cosa manca per avere continuità?

"Noi abbiamo cercato di stare diretti con la palla. Con questo tipo di avversaria è difficile fare una partita più serena".

Come vede la squadra ad oggi?

"Un'Atalanta che si ritrova sotto in questa battaglia e continua a combattere non mi sembra un gruppo da riprendere. Oggi abbiamo delle problematiche che stiamo pagando sotto tutti i punti di vista".

Come sta Bellanova?

"Domani sapremo qualche dettaglio in più".

Chi può rientrare in questa settimana e cosa ha pensato dopo il primo gol?

"Ho pensato che poteva metterci KO. Ho visto la reazione della squadra nonostante le difficoltà. Sugli infortunati Scalvini ha cominciato a fare qualcosa sul campo, Sulemana sta bene però è stato fermo per tanto tempo. Kessié avrà un controllo domani".

Cosa le preoccupa di questa situazione?

"Era una partita molto aperta. Bisogna anche valutare il tipo di gol che si è preso: un regalo abbastanza evidente dove sono errori madornali e banali. C'è anche nel mezzo la bravura degli avversari. Non siamo in un momento dove non siamo solidi. Speriamo di recuperare i ragazzi in questo momento e cominciare un determinato tipo di lavoro".

Cosa le può dare Elmas in questo sistema?

"Ha fatto tantissimi ruoli. Lui è un ragazzo molto intelligente e ci può dare tantissime soddisfazioni".

De Ketelaere e Rowe come li giudica?

"Rowe era stanco così come Krstovic. Abbiamo cambiato anche CDK per andare con un centrocampista in più per non avere più problemi difensivi: forse la scelta non è stata giusta".