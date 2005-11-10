N'Dri verso Lecce-Juventus: "Può essere la nostra notte, abbiamo lavorato per questo"
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 17:56Serie A
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25.10.2026 17:56Serie A
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Konan N'Dri, esterno offensivo del Lecce, prima del match contro la Juventus è intervenuto al microfono di Dazn: "Può essere la nostra notte, perché no? Dobbiamo lavorare per questo, bisogna fare bene".
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