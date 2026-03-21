Sassuolo decimato contro la Juve ma la gara non è a rischio, La Stampa: "Allarme pertosse"

"Allarme pertosse" scrive La Stampa in edicola quest'oggi in vista di Juventus-Sassuolo. Sassuolo decimato allo Stadium: un caso e cinque calciatori con sintomi non convocati per la sfida di questa sera a Torino ma la gara non è a rischio rinvio. Rischio contagio in una partita decisiva per il quarto posto della Juve.

Come già comunicato dal Sassuolo, è stato subito disposto l’isolamento sia del giocatore già individuato come affetto da pertosse che degli altri cinque elementi che hanno per ora solo manifestato i sintomi. Stesse misure verranno predisposte in giornata nel caso in cui altri componenti dovessero accusare sintomi riconducibili al virus.