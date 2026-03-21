Sassuolo decimato contro la Juve ma la gara non è a rischio, La Stampa: "Allarme pertosse"
TUTTO mercato WEB
"Allarme pertosse" scrive La Stampa in edicola quest'oggi in vista di Juventus-Sassuolo. Sassuolo decimato allo Stadium: un caso e cinque calciatori con sintomi non convocati per la sfida di questa sera a Torino ma la gara non è a rischio rinvio. Rischio contagio in una partita decisiva per il quarto posto della Juve.
Come già comunicato dal Sassuolo, è stato subito disposto l’isolamento sia del giocatore già individuato come affetto da pertosse che degli altri cinque elementi che hanno per ora solo manifestato i sintomi. Stesse misure verranno predisposte in giornata nel caso in cui altri componenti dovessero accusare sintomi riconducibili al virus.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile