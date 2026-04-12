Inter, Dumfries: "Felice di aver segnato. Como forte, orgoglioso di come è andata"
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L'esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter vinta col punteggio di 3-4 e valevole per la 32^ giornata di Serie A.
Oggi hai pareggiato i conti con Thuram?
"Felice di aver segnato, abbiamo vinto oggi e sono contento. Como squadra forte, ma orgoglioso per come è andata oggi".
Scudetto?
"Pensiamo alla vittoria di oggi, poi concentrati sulle prossime partite".
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