Inter, Dumfries: "Felice di aver segnato. Como forte, orgoglioso di come è andata"

L'esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter vinta col punteggio di 3-4 e valevole per la 32^ giornata di Serie A.

Oggi hai pareggiato i conti con Thuram?

"Felice di aver segnato, abbiamo vinto oggi e sono contento. Como squadra forte, ma orgoglioso per come è andata oggi".

Scudetto?

"Pensiamo alla vittoria di oggi, poi concentrati sulle prossime partite".