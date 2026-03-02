TMW
Udinese, Atta salta la Fiorentina: leggero affaticamento per il centrocampista
L'Udinese perde Arthur Atta per il match contro la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista ha accusato un leggero affaticamento, che ha portato il tecnico Kosta Runjaic e lo staff medico friulano a decidere di preservarlo per non rischiare uno stop più importante, che impedirebbe al marocchino di dare il suo contributo per un periodo più lungo.
Di seguito l'undici iniziale dei bianconeri:
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Kamara, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. All. Runjaic
