Torino, sirene dalla Francia per Asllani: sondaggio da parte del Paris FC
TUTTO mercato WEB
Il Girona non è l'unico club sulle tracce di Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 approdato al Torino la scorsa estate dall'Inter senza però riuscire a convincere nella sua avventura granata.
Stando a quanto riportato da SportMediaset sul giocatore cresciuto nelle giovanili dell'Empoli nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio del Paris FC, secondo club della capitale francese che nella giornata di oggi ha messo a segno il primo colpo della sua sessione invernale prelevanto dal Burnley l'taliano Luca Koleosho.
Asllani (23) nel corso di questa stagione ha messo a referto 16 presenze complessive.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile