Udinese, dalla Romania: trattativa con il Rapid Bucarest per la cessione di Sava
TUTTO mercato WEB
Il futuro di Razvan Sava sembra ormai lontano da Udine. Il portiere rumeno classe 2002 ha progressivamente perso terreno nelle gerarchie bianconere, superato anche dall’esperienza di Daniele Padelli dopo una serie di prestazioni poco convincenti, con 17 gol incassati in 10 presenze complessive in stagione.
Secondo quanto riportato dal portale rumeno Digi Sport, per Sava si starebbe aprendo la strada di un ritorno in patria già in questa finestra di gennaio. È infatti in corso una trattativa con il Rapid Bucarest, attuale seconda forza del campionato rumeno, interessato a prelevarlo con la formula del prestito.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile