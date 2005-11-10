Sassuolo, Esposito: "Abbiamo potenzialità enormi. In neroverde anche per la Nazionale"

Arrivato in estate al Sassuolo dopo l'esperienza a Cagliari, Sebastiano Esposito è subito riuscito a ritagliarsi uno spazio di primo piano nella formazione di Alberto Aquilani. I due gol nelle prime sei apparizioni in neroverde dimostrano che l'attaccante campano ha capito come inserirsi nelle idee del tecnico romano, seppur mantenendo ancora un ampio margine di miglioramento in fase realizzativa.

LA SCELTA DI SASSUOLO

L'ex prodotto del vivaio dell'Inter, ospite delle pagine del 'Match Program' del Sassuolo in vista del match di oggi alle 18:30 contro la Fiorentina, ha spiegato i perché della sua scelta di approdare in Emilia: "Il Sassuolo mi è sempre piaciuto, penso che questa sia per me una piazza ideale per crescere ed affermarmi, oltre che conquistare la Nazionale. Siamo una squadra forte, abbiamo potenzialità enormi e dobbiamo cercare di metterle in mostra. Il progetto spiegato da Palmieri e Aquilani mi ha convinto subito, sono nel posto in cui volevo essere".

IL LEGAME CON PIO E SALVATORE

Spazio anche ad una breve parentesi legata al rapporto con i due fratelli, Francesco Pio, centravanti dell'Inter e Salvatore, centrocampista della Sampdoria: "Abbiamo anche una sorella più grande e tra tutti abbiamo un legame inspiegabile, ci vediamo poco per

il lavoro ma quando riusciamo c’è festa grande in casa nostra. Abbiamo il numero 94 per omaggiare il nostro rione, l’inizio del nostro percorso: quando torniamo a casa, d’estate, giochiamo nei campetti sotto casa e si crea competizione tra noi, sono ricordi bellissimi".