Sassuolo-Fiorentina, promosso l'arbitraggio di Marcenaro. Giusta la valutazione su Lauriente

Una buona direzione di gara dell'arbitro di Sassuolo-Fiorentina, Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

Partita che non ha trovato particolari criticità e che il direttore di gara ha saputo gestire molto bene. Di fatto le sue decisioni non sono mai state smentite dal VAR, in particolare quella relativa al gol di Laurienté dove non vi erano infrazioni né sulla posizione né su un presunto mani.

Partita tenuta sotto controllo anche per quel che riguarda i cartellini: meritato il giallo a Dragusin, Njie e Sulemana.