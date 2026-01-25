Sassuolo, sollievo Grosso post-Cremonese: "Riportato a casa la vittoria dopo tanto tempo"

Il Sassuolo ce l'ha fatta. Dal 6 dicembre i neroverdi non assaporavano il gusto del successo, è servito l'incrocio con la Cremonese e il tap-in vincente di Fadera per riagguantare i tre punti. Tutto di fronte ai suoi tifosi, al Mapei Stadium, in occasione della 22a giornata di Serie A. Al termine della partita Fabio Grosso, allenatore della truppa emiliana, ha commentato il risultato ottenuto ai canali ufficiali del club.

"Questa era una partita in cui volevamo fare bene, e l’abbiamo fatto con una bella prestazione: siamo contenti sia di questo che della vittoria che abbiamo portato a casa dopo tanto tempo", l'esordio in prima battuta. Poi l'analisi più approfondita: "Nel primo tempo abbiamo iniziato bene, andando in vantaggio, creando azioni da gol e presupposti per raddoppiare. Dopo a tratti abbiamo concesso un po’ di campo e con qualche piccolo errore dato loro l’opportunità di rendersi pericolosi, ci siamo irrigiditi un po’ in alcune fasi ma siamo stati sempre dentro la partita. Sono contento di come è andata e di come ci siamo espressi".

Il Sassuolo ora è al decimo posto a pari merito con l'Udinese dopo aver racimolato 26 punti stagionali. Infine, un ultimo pensiero sulla prossima trasferta contro il Pisa: "Ora abbiamo un’altra importante partita per il nostro campionato che dovremo affrontare nel migliore dei modi".