Live TMW Sassuolo, Grosso: "Peccato per il finale, non era facile fare quei 70 minuti"

Il Sassuolo resiste per 75 minuti in casa della Roma, poi crolla sotto ai colpi di Koné e Soulé. In questi minuti, Fabio Grosso è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

20.00 - A breve la conferenza stampa di Grosso.

20.30 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa avete sofferto nel secondo tempo?

"Mi tengo la prestazione fatta, non era facile fare quei 70 minuti importanti: abbiamo giocato con coraggio e creato occasioni, poi se non segni contro queste squadre è difficile. Peccato per il finale, abbiamo mollato, ci servirà. Continuiamo a lavorare per racimolare punticini ogni partita".

Ci sono almeno tre possibili giocatori in ottica azzurra.

"Già per il Sassuolo, avere tre nomi del genere è tanto: c'è anche Volpato. Anche Berardi. Per noi avere 4 papabili è tanto. Ma ora devo pensare all'amarezza del risultato negativo, ci portiamo a casa quanto fatto di buono per fare meglio nelle prossime partite".

Mancata la malizia?

"Ci abbiamo provato, abbiamo creato 3 occasioni pulite per segnare: certe volte dovevamo ripartire, altre dovevamo rallentare il gioco. Fa parte dell'esperienza da acquisire, ma facciamo esperienza per migliorare".

In cosa siete mancati?

"La qualità di queste squadre c'è, siamo stati bravi a limitarla: loro sono forti e sanno pungerti. Peccato, sbloccarla poteva essere importante... poi quando non ci riesci, gli episodi possono indirizzare la partita. Peccato, lavoreremo su quanto di non buono fatto per migliorare".

20.37 - Termina la conferenza stampa.