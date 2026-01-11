"Soulé, Koné, Fraternité": Il Romanista in prima pagina mette l'accento su Roma-Sassuolo

"Fraternité": così il quotidiano Il Romanista in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026, celebra il successo per 2-0 della Roma di Gian Piero Gasperini di ieri pomeriggio contro il Sassuolo.

"Dopo un primo tempo sbagliato la squadra di Gasp, pur ridotta all'osso dalle assenze, diventa sfavillante e con due gol in 2 minuti (Koné e Soulé) si prende, provvisoriamente, il 2° posto", si legge. Poi ancora: "Se si gioca come nella ripresa, e se si comprano i calciatori, si può sognare. Intanto ci godiamo la realtà".

Ricordiamo che con questo successo ottenuto allo stadio Olimpico i giallorossi si sono portati al secondo posto in classifica, agganciando il Milan a quota 39 punti. Bisogna però considerare che rispetto a Inter, Milan e anche Napoli, Soulé e compagni hanno due partite in più giocate (ed una in più della Juventus).