Sassuolo, Grosso: "Siamo stati dentro la gara. Koné? Raggiunge picchi molto alti"

L’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Roma persa per 2-0 e valevole per la 20^ giornata di Serie A.

Bene per 70 minuti, poi dopo il gol la squadra di è un po' disunita. La prestazione lascia soddisfatti?

"Bella partita, siamo stati dentro la gara e abbiamo creato presupposti per passare in vantaggio. Ovviamente abbiamo subito anche la qualità degli avversari, che è indiscussa. Siamo stati bravi e abbiamo creato: quando in questi campi crei e non segni, la partita diventa pericolosa come è stata per noi nel finale. Peccato, però dobbiamo essere bravi a tenere testa a questo campionato difficile e ogni gara provare a fare quello che abbiamo fatto oggi per larghi tratti. Ci prendiamo le cose positive e anche quelle negative, dobbiamo essere bravi a leggere bene le partite nel finale quando abbiamo concesso troppe occasioni".

Come mai dopo il gol subito la squadra si è un po' spaccata?

"Nel finale siamo scesi un pochino per varie ragioni, ma non voglio cedere alle tentazioni di trovare alibi. Fa parte di questo nostro percorso: ora siamo dentro a un po' di turbolenze, ma dobbiamo essere bravi a ricreare i presupposti per trovare il sereno. I ragazzi mi sono piaciuti per larghi tratti, quello che abbiamo fatto noi non era facile. Bene le cose positive e quello che c'è da migliorare lo sappiamo e ci lavoriamo".

Koné chi le ricorda?

"Faccio fatica dare un nome, ma è un ragazzo che ha uno strappo importante e che è cresciuto tantissimo nella continuità della partita. Quando raggiunge i suoi picchi, sono veramente alti. Ha avuto due occasioni importanti, poteva fare meglio. Abbiamo ragazzi con un bel potenziale, che talvolta viene espresso e talvolta no. La continuità fa parte della crescita".