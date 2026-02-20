Sassuolo, Grosso non si fida del Verona: "Partita difficile, dobbiamo fare la prestazione"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Verona: "Ci siamo preparati per farla bene, è una partita piena di difficoltà come tutte la gare del campionato di Serie A. Cercheremo di fare una grande prestazione, perché è quello che ci ha permesso di ottenere quello che abbiamo ottenuto".

Quali sono i rischi di questa partita?

"Vogliamo fare una partita di coraggio e personalità, rispettando l'avversario perché al di là della classifica il Verona ha raccolto meno di quanto ha meritato. Il nostro obiettivo è concentrarci sulle nostre qualità, limitando le loro. Siamo riusciti a fare bene solo attraverso le prestazioni".

Ci racconta che calciatore è Ulisses Garcia?

"E' arrivato poco fa, lo stiamo scoprendo: è un giocatore d'esperienza con tanti campionati alle spalle: l'avevo affrontato anche diversi anni fa nel campionato svizzero. Ha delle belle qualità, come i suoi compagni. Oggi inizia la partita, ma tutti quelli che sono fuori nutrono della mia fiducia e quindi sono pronti a subentrare in questa gara".