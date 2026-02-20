Sassuolo, Grosso: "Siamo a un livello altissimo, non era scontato e ce lo godiamo"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 sul Verona: "Sono contento, la partita di oggi nascondeva tantissime difficoltà ma siamo stati bravi a soffrire pizzicando gli avversari nei momenti decisivi grazie al lavoro dei nostri attaccanti".

Speravi di poter essere a questo livello?

"Questo è un livello altissimo per dove arriviamo noi, poi abbiamo belle qualità: siamo un mix che deve amalgamarsi bene, in alcuni momenti abbiamo sofferto, in altri abbiamo raccolto quanto seminato. Non era scontato, anzi era molto difficile e ce lo godiamo. Continueremo a lavorare per farci trovare pronti".

Quali difficoltà avete incontrato nella prima parte?

"La partita stasera era difficile perché loro ci aggredivano e poi cercavano la profondità, nella prima parte abbiamo faticato poi per la grande disponibilità dei giocatori offensivi abbiamo trovato le distanze giuste e siamo stati bravi a punirli portando a casa una partita molto difficile e bella".

L'attacco sta facendo la differenza?

"Davanti abbiamo qualità: Berardi ha avuto grande continuità, ha recuperato molto bene dall'infortunio. Pinamonti ha grandissime qualità, molte di più di quelle che ha fatto vedere finora ma può fare ancora tanto anche se pochi hanno i suoi numeri. Laurienté ha sempre alternato, nell'ultimo mese ha fatto uno step importante sul piano della continuità e gli sta permettendo di fare partite piene, può ambire a fare una carriera importante".

Gattuso chiamerà Berardi in Nazionale?

"Lui sa tutto quello che serve, ci affidiamo alle sue intuizioni e facciamo tutti il tifo per fare questo passo che ci manca".

E Pinamonti?

"Copia e incolla con la risposta di prima".