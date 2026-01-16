Sassuolo, Grosso sul mercato: "Io alleno, non voglio cadere in tentazione. La società sa"

Non poteva non esserci una domanda di mercato nella conferenza stampa tenuta da Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, alla vigilia della trasferta di Napoli, alla quale ha risposto così: "Io ho parlato con la società, c'è confronto, la società sa quelli che sono i miei pensieri. A me piace allenare, io sono l'allenatore della squadra e da allenatore sento forte la responsabilità di provare a trovare delle soluzioni utili per la squadra. Non voglio cadere nella tentazione perché è abbastanza semplice, non mi piace, non l'ho fatto, quando lo farò me ne pentirò. Sono concentrato sui ragazzi che ho, ne ho a disposizione per poter fare le gare. Dentro le difficoltà vai a costruire quello che vuoi ottenere. Noi abbiamo fatto un bellissimo percorso, domani abbiamo una gara importante, difficile, per il resto c'è la società che conosce il mio pensiero e si comporterà di conseguenza".

Ci fa un bilancio sugli infortunati?

"Non abbiamo Pieragnolo e Candé e lo abbiamo perso per questa stagione. Boloca è in fase di recupero, Volpato e Berardi anche, Thorstvedt non ci sarà perché ha tolto i tutori da poco, ha iniziato a corricchiare e ci auguriamo di averlo quanto prima, abbiamo un dubbio su Koné e gli altri sono tutti a disposizione. Siamo 19, viene anche Frangella della Primavera. Dovremo fare una gara coraggiosa, di fatica, contro una squadra forte e contro un allenatore molto bravo. Nelle ultime gare non hanno raccolto quanto meritato e troveremo un avversario di livello che ci creerà delle difficoltà e questo sarà un bell'esame per noi".

