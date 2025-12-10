TMW Laurienté, un altro calciomercato da protagonista. Possibile un suo addio a gennaio

Armand Laurienté la scorsa estate è stato davvero a un passo dal trasferimento in Premier League. Il 18 luglio, dopo l'accordo economico col Sunderland, il giocatore aveva ricevuto l'ok della società neroverde per andare in Inghilterra e iniziare la sua avventura al Sunderland. Succede però nelle successive 48 ore che i famosi ultimi dettagli non risulteranno solo una formalità. O meglio: se da un lato le due società avevano chiuso l'intesa sulla base di un'offerta da 20 milioni di euro più bonus, dall'altro il calciatore una volta atterrato in terra britannica si aspettava un altro riconoscimento economico. Laurienté e il Sunderland non hanno trovano l'accordo sull'ingaggio e il 20 luglio il calciatore ha fatto ritorno in Italia invece di raggiungere quelli che sarebbero dovuti diventare i suoi nuovi compagni di squadra in quei giorni in ritiro in Portogallo.

Quella di Laurienté non è però telenovela chiusa e anzi occhio a ciò che potrà accadere a gennaio. Se infatti Fabio Grosso, una volta rientrato, l'ha subito rimesso al centro del suo Sassuolo, dall'altro il calciatore classe '98 che veste la casacca neroverde dall'estate 2022 spera nel salto in una big. O nel trasferimento in quella Premier League che resta un suo obiettivo.

Ecco perché nella prossima finestra di calciomercato il giocatore francese sarà nuovamente protagonista sul mercato. Lo sarà anche perché la trattativa per il rinnovo del contratto che scadrà nel giugno 2027 sembra ormai definitivamente tramontata. Il Sassuolo lo sa bene e allora con la giusta offerta lo lascerà partire. Valutazione ancora una volta intorno ai 20 milioni di euro: a chi serve un giocatore con le sue caratteristiche?