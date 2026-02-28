Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, dati super per Kone e un mercato pronto ad accendersi

Luca Bargellini
Oggi alle 20:11Serie A
Luca Bargellini

Uno dei protagonisti di questa prima parte di Serie A è sicuramente il centrocampista canadese Ismael Koné, del Sassuolo: 23 partite e 4 gol da mezz’ala non sono per tutti. A lasciare il segno, però, sono le prestazioni in campo, sempre positive e costanti. Koné, infatti, è uno dei punti fermi del Sassuolo ma soprattutto un tassello chiave della Nazionale allenata da Jesse Marsch.

Il centrocampista canadese spicca per expected goles e per le sue doti fisiche: non è solo una diga davanti alla difesa, il picco di velocità è impressionante, perché tocca quota 34 km/h.

Grazie alla sua potenza e velocità, la sua percentuale di dribbling riusciti e dei tiri in porta è decisamente superiore alla media del campionato italiano. Altro dato che sottolinea le straordinarie capacità fisiche di questi giocatore è quello riferito alle corse in progressione.

In ottica mercato estivo è inutile spiegare che in estate è molto probabile si crei un’asta per lui e il Sassuolo ne è ben cosciente. Ci sono già top club di Serie A e di Premier League che stanno iniziando a chiedere informazioni, con l’idea di provare ad anticipare la concorrenza, anche perché le prestazioni di Koné al Mondiale potrebbero addirittura alzare ulteriormente il prezzo del suo cartellino.

