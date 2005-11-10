Lecce, tegola Monteiro: lesione di primo grado al polpaccio sinistro
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 19:23Serie A
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02.11.2026 19:23Serie A
Monteiro si è infortunato contro il Genoa: la risonanza ha evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro.
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Durante la gara casalinga persa col Genoa per 2-1 mister Eusebio Di Francesco ha perso per infortunio anche Joël Almada Monteiro: sostituito al 60', lo svizzero ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro. Il Lecce, tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, ha comunicato l'entità dell'infortunio del giocatore:
"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Joël Monteiro si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro".
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