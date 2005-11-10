Troppe domande sull'Ajax, Chivu non ci sta: "Domani si gioca Feyenoord-Inter..."

Per Cristian Chivu, oggi allenatore dell’Inter, sfidare il Feyenoord, domani avversario dei nerazzurri in Champions League, è anche fare un salto nel passato, ai tempi in cui giocava nell’Ajax. È proprio su questo che si sono soffermati i colleghi olandesi nella conferenza stampa della vigilia, chiedendo all’ex difensore i suoi ricordi legati allo stadio di Rotterdam: “Quando ho vinto la coppa olandese. So cosa significa per questa squadra lo stadio, la passione che hanno i loro tifosi. So che tipo di atmosfera creano. So che non sarà facile, ci sarà un clima ostile ma è per questo che ci piace giocare in Champions League".

Chivu non si è però prestato a una seconda domanda della stampa locale, relativa alla storica rivalità tra Feyenoord e Ajax: “Ho tanti ricordi da quel periodo, però domani sarà Feyenoord-Inter e io devo rimanere su questa sfida, non su quelle del passato”.