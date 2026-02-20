Akanji e la scelta dell'Inter, la decisione su Kalulu, gli infortunati della Lazio: le top news delle 22

Niente da fare per Pierre Kalulu. Il presidente Gabriele Gravina e la FIGC, da quanto raccolto da TMW, hanno respinto la richiesta di grazie presentata dalla Juventus nelle scorse ore in merito alla squalifica del difensore francese dopo l'espulsione della sfida contro l'Inter nell'oramai noto caso con Alessandro Bastoni. Nella sua richiesta la società bianconera aveva spinto sulle ammissioni di colpa pubbliche del difensore dell'Inter. Niente da fare però, con la decisione di campo confermata anche per evitare di creare un pericoloso e controverso precedente.

La decisione è già stata comunicata alla Juventus, con Luciano Spalletti che dunque non avrà a disposizione il giocatore per la sfida di domani contro il Como valida per la 26^ giornata di Serie A. In precedenza, ricordiamo, era arrivato il no anche al ricorso che la stessa società bianconera aveva già presentato alla Corte Sportiva d'Appello.

Manuel Akanji si è raccontato ai microfoni dell’emittente svizzera SRF. Il difensore dell’Inter ha affrontato i temi del suo passaggio in nerazzurro, della pressione del calcio di alto livello e delle ambizioni della Svizzera ai prossimi Mondiali. Arrivato in prestito in autunno, Akanji ammette che l’ambientamento non è stato immediato: “Adesso sì. All'inizio era stressante perché tutto accadeva all'ultimo minuto”. Un trasferimento chiuso nelle ultime ore di mercato può mettere in difficoltà chiunque, ma per lui la priorità è sempre stata la famiglia: “Mia moglie e i miei figli sono al centro di tutto. Per fortuna, ne avevamo parlato a fondo in anticipo”.

Giuseppe Poerio, 32 anni, ha ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre si trova già detenuto per reati legati alla droga ed è coinvolto anche nell’inchiesta milanese “doppia curva” sugli ultras di San Siro. Il provvedimento, firmato dalla gip Sara Cipolla su richiesta del pm della Dda di Milano Paolo Storari e al termine delle indagini della Polizia, gli contesta di aver sparato sei colpi di pistola durante una lite avvenuta nel luglio 2025.

Nel documento si evidenzia inoltre che, in passato, Poerio si sarebbe reso disponibile per portare a termine l’omicidio – poi mai avvenuto – di Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord interista e oggi collaboratore di giustizia.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, anche Marco Ferdico, altro ex capo ultrà interista, avrebbe confermato a verbale l’esistenza di un piano per eliminare Beretta, indicando proprio Poerio, soprannominato “il Pinna”, come esecutore materiale dell’agguato in cambio di 100mila euro. Le indagini avevano già ricostruito come lo stesso Beretta, temendo per la propria vita, nel settembre 2024 avesse ucciso Antonio Bellocco, esponente di una famiglia di ’ndrangheta e membro del direttivo della Curva Nord.

Nella lista dei convocati diramata dalla Lazio in vista della gara in programma contro il Cagliari in programma domani, sabato 21 febbraio, alle 20.45, è rientrato capitan Mattia Zaccagni. Fuori invece i vari Pedro, Mario Gila, Toma Basic, Manuel Lazzari e Samuel Gigot. Proprio riguardo ai giocatori rimasti in infermeria il club biancoceleste ha reso noto di aver effettuato nuovi esami che hanno evidenziato le rispettive condizioni.

Questo quanto si legge sul sito del club capitolino: "A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio) e Basic (infiammazione tendinea all`adduttore) continuano il loro programma fisioterapico per recuperare dai rispettivi infortuni. Lazzari e Gigot hanno invece svolto una seduta atletica individuale".