Verona a fondo: 3-0 del Sassuolo al 62', doppietta di Berardi in contropiede
Il Sassuolo mette in ghiaccio la vittoria contro il Verona. Contropiede micidiale dei neroverdi: Laurienté è bravo a cercare in profondità Berardi, che parte alle spalle di due difensori gialloblu, entra in area, resiste al ritorno di Bradaric e batte Montipò. Al 62' il Sassuolo conduce 3-0 contro il Verona.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Confermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla Juventus
Akanji e la scelta dell'Inter, la decisione su Kalulu, gli infortunati della Lazio: le top news delle 22
