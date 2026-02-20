Sassuolo-Verona, le formazioni ufficiali: Ulisses Garcia per Doig, c'è Sarr con Bowie
Si apre la 26esima giornata del campionato di Serie A. Al Mapei Stadium di scena il Sassuolo di Fabio Grosso e il Verona di Paolo Sammarco. Da un lato i neroverdi vogliono virtualmente blindare il discorso salvezza, dall'altro i gialloblu puntano a riaccendere la scintilla.
I padroni di casa puntano su Ulisses Garcia al posto di Doig. C'è Walukiewicz al posto di Muharemovic in difesa. Fra gli ospiti spazio all'inedita coppia Sarr-Bowie in attacco. Scelte obbligate nel resto del campo con Bradaric e Frese sulle due corsie e Harroui in mediana.
Sassuolo-Verona, le formazioni ufficiali:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe
Allenatore: Fabio Grosso
Hellas Verona(3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Suslov, Slotsager, Mosquera, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Vermesan, Monticelli
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)
Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1) e Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)