Thorstvedt: "Questo è il miglior Sassuolo in cui ho giocato, Lipani un talento top"

Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro il Verona: "Lipani è un talento top, che lavora bene ogni giorno: è un giocatore di alto livello e la partita scorsa a Udine ha fatto ottime cose, è molto importante per noi".

Quanto è forte questo Sassuolo?

"Per me è il miglior Sassuolo dove ho giocato, è un buon momento per noi. Dobbiamo fare bene anche oggi".