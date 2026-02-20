Thorstvedt: "Questo è il miglior Sassuolo in cui ho giocato, Lipani un talento top"
Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro il Verona: "Lipani è un talento top, che lavora bene ogni giorno: è un giocatore di alto livello e la partita scorsa a Udine ha fatto ottime cose, è molto importante per noi".
Quanto è forte questo Sassuolo?
"Per me è il miglior Sassuolo dove ho giocato, è un buon momento per noi. Dobbiamo fare bene anche oggi".
