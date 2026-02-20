Verona, Sammarco: "Serve coraggio, siamo convinti di poter limitare il Sassuolo"
Paolo Sammarco, tecnico del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Sassuolo: "Servirà coraggio, al di là dell'emergenza dobbiamo affrontare le partite con unione per cercare di fare risultato".
La linea scelta è questa?
"Sì, abbiamo provato un po' di cose: gli uomini sono questi, siamo convinti di poter fare una buona prestazione limitando il Sassuolo".
Come sta vivendo questa esperienza?
"La sto vivendo al massimo, con la massima passione. E' un momento difficile per la squadra, siamo concentrati per cercare di fare risultati".
