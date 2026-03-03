Satriano show al Bernabeu. L'Inter 46 giorni fa incassava un altro milione dopo la cessione

Martin Satriano ieri è stato il grande protagonista di un gol che ha zittito il Bernabeu. Di una rete che potrebbe definitivamente indirizzare a favore del Barcellona LaLiga 2025/26. Al 39esimo della sfida contro il Real Madrid il centravanti del Getafe, dopo il colpo di testa di Arambarri, ha lasciato partire una conclusione al volo di collo pieno che ha sorpreso Courtois. Che ha deciso la partita e ha prodotto uno dei risultati più sorprendenti della stagione in Spagna. "Battere al Bernabéu non è una cosa che può fare chiunque. È una delle squadre migliori della storia", ha dichiarato al termine del match il manager del Getafe José Bordalas che poi ha aggiunto. "Oggi hanno giocato quattro giocatori arrivati ​​in inverno, ragazzi che non avevano giocato molto per le loro squadre. È stata forse la vittoria più difficile, considerando tutto. E sono molto contento".

Tra questi volti nuovi c'era anche Martin Satriano, un attaccante che a lungo è stato di proprietà dell'Inter. Esattamente fino alla scorsa estate. Satriano ieri ha disputato la sua settimana gara nel campionato spagnolo e ha realizzato il suo secondo gol. A gennaio il Getafe l'ha acquistato dall'Olympique Lione in prestito con diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni di euro dopo che nella stessa finestra di calciomercato l'OL l'aveva riscattato dal Lens per cinque milioni di euro. Uno di questi, è finito nelle casse dell'Inter.

Già perché il club nerazzurro ha definitivamente salutato Satriano solo la scorsa estate. Dopo due prestiti al Brest e uno all'Empoli, l'Inter nell'estate 2024 ha ceduto il giocatore al Lens in prestito oneroso (un milione di euro, ndr) più obbligo di riscatto legato alla salvezza fissato a cinque milioni di euro e il 20% sull'eventuale futura rivendita. Per Satriano l'annata 2024/25 è stata la più complicata a causa di un brutto infortunio, ma alla fine della scorsa annata il suo cartellino è definitivamente passato nelle mani del Lens. Con quest'ultimo club che, a sua volta, l'ha ceduto in prestito con diritto di riscatto al Lione.

Satriano all'Inter è arrivato giovanissimo, a conti fatti con la maglia nerazzurra ha collezionato solo una manciata di minuti suddivisi in quattro presenze. Mentre ora in Spagna, dopo un lungo girovagare soprattutto tra club francesi, sembra aver trovato il club ideale in cui consacrarsi definitivamente. A testimonianza di ciò la rete di ieri premiata come la più bella dell'ultimo turno del campionato spagnolo.