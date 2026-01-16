Lione, per Satriano riscatto e addio. L'annuncio di Fonseca: "Va al Getafe in prestito"

Giornata di annunci ufficiali e colpi di scena sul mercato della Ligue 1, con l'Olympique Lione protagonista di un'operazione insolita e i rinnovi strategici di Le Havre e Nantes. L'ex Inter Martin Satriano lascia Lione, ma con una formula particolare. L'OL ha deciso di esercitare il riscatto definitivo dal Lens per 6 milioni di euro (bonus inclusi), per poi girare immediatamente l'attaccante uruguaiano al Getafe in prestito con diritto di riscatto.

La conferma è arrivata direttamente dal tecnico dei francesi, Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa di venerdì: "Avete letto tutti le notizie su di lui. Non è qui perché sta partendo per la Spagna, direzione Getafe. Ha capito che qui lo spazio sarebbe stato ridotto. È una soluzione che soddisfa sia il giocatore che il club". Con l'arrivo del talento brasiliano Endrick dal Real Madrid, Satriano era scivolato indietro nelle gerarchie, spingendo la dirigenza a questa doppia operazione lampo.