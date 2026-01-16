Il Lione riscatta Satriano dal Lens e lo manda in Spagna: l'ex Inter in prestito al Getafe
Con un comunicato ufficiale diffuso da Eagle Football Group, l’Olympique Lione ha annunciato di aver esercitato l’opzione di riscatto per Martin Satriano dal Lens. L’operazione è stata definita per una cifra di 5 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi bonus fino a un milione e una percentuale del 10% sulla futura plusvalenza in favore del club francese.
Contestualmente, l’OL ha comunicato la cessione in prestito dell’attaccante uruguaiano al Getafe fino al termine della stagione. La formula prevede inizialmente un prestito gratuito, che potrà però diventare oneroso fino a un massimo di 300.000 euro, con l’inserimento di un’opzione di acquisto fissata a 6,5 milioni di euro. Una scelta motivata dalla volontà del club di garantire al giocatore maggiore continuità e tempo di gioco.
Arrivato a Lione lo scorso 1° settembre, Satriano, classe 2001, ha collezionato 19 presenze complessive in tutte le competizioni con la maglia dell’OL, realizzando tre gol. Tra questi spicca il doppio sigillo contro il Nantes, nella gara celebrativa per il 75° anniversario del club, uno dei momenti più significativi della sua breve esperienza in Rhône-Alpes. Il trasferimento al Getafe rappresenta dunque una nuova opportunità per l’attaccante ex Inter ed Empoli, chiamato a rilanciarsi in Liga dopo una prima parte di stagione fatta di buone prestazioni ma di spazio limitato.
