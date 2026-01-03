Scalvini-gol e l'Atalanta è avanti sulla Roma all'intervallo. Annullato un gol a Scamacca

Atalanta avanti all'intervallo sulla Roma, in quella che è la partita di Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso ritorna a Bergamo per la prima volta da avversario dopo i 9 anni irripetibili sulla panchina della Dea. Ovazione prima della partita nei suoi confronti e uno striscione pieno d'amore, oltre a una frecciatina.

Poi c'è il campo, che premia fin qui gli orobici grazie a un gol di Giorgio Scalvini dopo 12'. Il difensore si rivede in campo dopo due mesi e mezzo e sfrutta un pasticcio di Svilar sugli sviluppi di corner, con la palla che gli finisce addosso prima di entrare in porta. Secondo gol in campionato per lui e secondo gol in carriera alla Roma.

Ci sarebbe anche il primo gol alla Roma del cuore giallorosso Gianluca Scamacca, che al 28' segna con un gran colpo di testa su cross dalla sinistra di Bernasconi. Segna e non esulta per la sua fede calcistica. Poi il VAR gli toglie la gioia per un suo fuorigioco. E la Roma così resta in partita con 45' ancora da giocare. Roma che ha avuto le sue occasioni soprattutto nei primi minuti do gara, la più incredibile dopo 7' quando Ederson nel tentativo di dare palla a Carnesecchi serve Dybala, che però tarda il tiro.

Da segnalare l'infortunio accorso a Sead Kolasinac, che ha abbandonato il campo al 26': al suo posto Ahanor. Per il bosniaco contusione al ginocchio sinistro. Ammoniti De Roon, Mancini ed Hermoso con questi ultimi due che, diffidati, salteranno la prossima partita. Graziato nel finale Cristante, per un fallo da dietro a Ederson. Concessi 8 minuti di recupero a seguito delle revisioni in occasioni del gol convalidato a Scalvini e a quello annullato a Scamacca.