Dea, missione sorpasso. L'Eco di Bergamo: "Col Bologna in palio il 7° posto"

Come spesso accade, anche oggi L'Eco di Bergamo riserva uno spazio in prima pagina da dedicare alle vicende dell'Atalanta. Nello specifico, il titolo in questione è in taglio basso ed è quello riportato di seguito: "Missione soprasso: contro il Bologna in palio il 7° posto". Dopo il successo con la Roma, ai nerazzurri servono ulteriori conferme per il loro definitivo rilancio. In questo senso, una sfida come quella contro i felsinei di Italiano è un banco di prova ideale.

La formazione di Palladino arriva a questa sfida da ottava in classifica a quota 25 punti, 1 in meno del Bologna che però ha anche una partita da recuperare. In caso di successo, la zona europea sarebbe meno lontana e nella corsa alla qualificazione per le manifestazioni continentali rientrerebbe anche a pieno titolo la Dea.