TMW Radio Scudetto, è lotta a tre tra Milan, Napoli e Inter? Il parere degli ospiti

La classifica in un paio di giornate sembra essersi definita in testa, con Napoli, Milan e Inter che ora hanno un leggero vantaggio sulle altre. ma sarà allora corsa a tre fino alla fine? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' a tre, perché c'è il Milan che sta dimostrando di potersela giocare".

Federico Bertone: "E' a tre, perché la Roma non può stare lì al momento. Vediamo il mercato di gennaio, ma vedo lotta a tre ormai, visto che si sono già staccate".

Giovanni Mussa: "Sì, è lotta a tre per caratteristiche diverse. Ci saranno campionati con sviluppi diversi, il Milan senza coppe avrà un vantaggio importante più avanti. Il Napoli è squadra solida, forte, l'Inter va inserita per mentalità e valore di squadra. Con percorsi diversi si giocheranno tutto fino alla fine".

Franco Piantanida: "A tre, confermo. Resta a tre, fa un po' specie che il Milan non ha un attaccante, ma nell'ultimo scudetto Giroud non è che segnasse troppo. Si può vincere anche senza la punta. Napoli e Inter hanno la rosa più profonda però".

Simone Braglia: "Non tiro fuori ancora la Roma, perché è un'altra che ha un'identità. Al di là che ha perso col Cagliari, ma se a gennaio arriva Kean o comunque un centravanti vero, è lì attaccata".

Giacomo Ferri: "Per me c'è anche il Milan. Se riesce a trovare sul mercato giocatori importanti a gennaio, se la può giocare".

Andrea Piervincenzi: "La forza dell'Inter è vera, la vedo avanti a tutte le altre due pretendenti".

Antonio Di Gennaro: "Il Milan è meno pressato, Allegri ha detto che l'obiettivo è la Champions e si può giocare questo obiettivo con più libertà di testa. Le altre due sono più condizionate, Inter e Napoli non possono più sbagliare. Il Milan ha la possibilità in più perché non ha l'assillo di vincere il campionato ma se la può giocare".

Carlo Pellegatti: "Odio le banalità, ma io temo il Milan e non Napoli e Inter. Se il Milan tiene questo rendimento, dico che il campionato e le coppe si decidono a febbraio-marzo. L'Inter lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club e le gambe potrebbero pesare alla fine. Il Napoli ha le coppe, quindi le possibilità del Milan aumentano".