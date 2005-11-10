Raddoppio del Genoa a Lecce: Messias dopo l'assist trova anche il gol, 2-0 rossoblù
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:31Serie A
autore Giacomo Iacobellis
01.11.2026 18:31Serie A
Imbucata di El Shaarawy per il brasiliano, che dopo l'assist a Osmajic già all'11' stavolta fa da solo e firma il gol del raddoppio dei rossoblù.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raddoppio del Genoa a Lecce! Imbucata di El Shaarawy, che trova Junior Messias in versione, stavolta, goleador e non più solo assistman: il brasiliano si allarga e batte Falcone con l'interno per il 2-0 rossoblù al Via del Mare dopo 28 minuti di gioco.
Altre notizie Serie A
Oggi
19:35 Serie A
Cagliari, Pisacane: "Gli arbitri sono persone, possono sbagliare. Lascio i commenti ad altri"
19:15 Serie A
Pisacane: "Mina è uno come gli altri. Maldini falso 9? Devo portare rispetto alla società"
19:07 Serie A
Gattuso: "Spirito giusto, i ragazzi leggono. Zaccagni? Ha avuto un lutto ieri, gli sono vicino"
19:02 Serie ATMW
TMWJuventus, contestazione dei tifosi fuori dallo Stadium. Striscione nel giorno del 129° compleanno
19:00 Serie A
Il Sassuolo arriva da un 2-6, Aquilani: "Dobbiamo renderci conto che qualcosa ci manca"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi