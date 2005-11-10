Messias: "Il Genoa oggi è più squadra. Tre punti pesanti, abbiamo imparato a soffrire"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 20:19Serie A
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01.11.2026 20:19Serie A
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Junior Messias, fantasista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 in casa del Lecce, ottenuta grazie a un suo gol: "Sono tre punti che pesano molto di più del mio premio MVP, oggi siamo più squadra. Abbiamo imparato a soffrire, l'abbiamo fatto un po', ma la squadra sta crescendo sempre di più".
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