Sempre più difficile che Milan-Como si giochi in Australia: ecco perché si va verso il no

Nuovo aggiornamento da parte di gazzetta.it su Milan-Como: secondo quanto si legge sul sito della rosea, il match non si giocherà quasi certamente a Perth in Australia l'8 febbraio. Se non ci saranno colpi di scena nelle prossime ore o nei prossimi giorni con un intervento da parte della FIFA, l'unica istituzione che può sbloccare la situazione, lo scenario sembra essere questo. Il Milan adesso dovrà però trovare una soluzione alternativa in Italia tra gli stadi che non saranno occupati in quel weekend e vicini a Milano.

L'Asian Football Confederation e la Football Australia hanno detto sì alla disputa del match a Perth, ma hanno posto condizioni molto stringenti. Tra queste c'è quella di non pubblicizzare la gara come di Serie A e il dover utilizzare un arbitro e dei collaboratori della Afc e non provenienti dalla Can italiana, come invece accade in tutte le altre partite del nostro campionato.

Il processo si è dunque fermato davanti a queste richieste. Difficile che cambi qualcosa, ma una porta rimane comunque aperta, malgrado la strada sia molto più complicata da percorrere.