Ufficiale Camoranesi allenerà Sensi: il tecnico italo-argentino torna sulla panchina dell'Anorthosis

Dopo Stephan Lichtsteiner, un altro ex juventino è pronto a sedersi su una panchina. Si tratta di Mauro German Camoranesi, campione del mondo con l’Italia nel 2006 ed ex pilastro degli anni d’oro bianconeri. Conclusa la carriera da calciatore, l'ex esterno di centrocampo ha intrapreso un percorso da allenatore tutt’altro che banale, facendo esperienza in giro per il mondo: dall’Argentina con il Tigre al Messico (Coras de Tepic e Cafetaleros), passando per la Slovenia (Tabor Sežana e Maribor), Malta con il Floriana e infine Cipro, dove ha già allenato Karmiotissa e Anorthosis.

Ed è proprio dall'Anorthosis che il tecnico italo-argentino ripartirà a 49 anni. Il club cipriota ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo di massima per il suo ritorno. Camoranesi conosce già molto bene l’ambiente, avendo guidato la squadra tra novembre 2024 e aprile 2025, prima di separarsi dal club. Ora tornerà per raccogliere l’eredità di Temuri Ketsbaia, recentemente esonerato, con l’obiettivo di dare nuova stabilità tecnica e risultati a una squadra ambiziosa ma reduce da una fase complicata.

A Famagosta, Camoranesi troverà anche un pezzo di Italia: in estate è approdato sull'isola anche Stefano Sensi, che ha rinnovato il contratto qualche giorno fa grazie a un rendimento più che soddisfacente nella prima metà di stagione.