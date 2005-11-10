Nations League, prima vittoria per Klopp da ct della Germania. Reijnders salva l'Olanda
Gaetano Mocciaro
La Grecia sfiora il terzo successo in altrettante partite in Nations League. I Paesi Bassi vanno sotto di due reti ma nella ripresa avviano la rimonta e la completano con l'ex milanista Reijnders. Primo successo per Jurgen Klopp da commissario tecnico della Germania: dopo il pari contro gli olandesi e il clamoroso ko contro la Grecia, con un gol per tempo i tedeschi superano una Serbia ancora a zero punti. Questo il quadro del Gruppo 2 di Lega A:
Germania - Serbia 2-0
39' Bischof, 61' Wirtz
Grecia - Paesi Bassi 2-2
23' Ioannidis (G), 45+2' Masouras (G), 59' Van Dijk (P), 89' Reijnders (P)
UEFA NATIONS LEAGUE - LA CLASSIFICA DEL GRUPPO 2 DI LEGA A
1. Grecia 7
2. Paesi Bassi 5
3. Germania 4
4. Serbia 0
PROSSIMO TURNO
Grecia - Germania
4 ottobre, ore 20.45 a Salonicco
Paesi Bassi - Serbia
4 ottobre, ore 20.45 a Eindhoven