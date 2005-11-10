Che errore Woltemade: l'attaccante della Juventus si divora un gol già fatto con la Germania

Non è un momento semplice per Nick Woltemade. L'attaccante della Juventus era riuscito a sbloccarsi in bianconero nella gara di Europa League contro il NEC Nijmegen, trasformando un calcio di rigore, ma questa sera è finito nuovamente sotto i riflettori per un errore davvero clamoroso con la maglia della Germania nel match di Nations League contro la Serbia.

Intorno all'ora di gioco, con la Germania avanti 1-0, il gigante tedesco ha avuto infatti una ghiottissima occasione per raddoppiare e mettere in discesa la partita. Woltemade si è ritrovato praticamente sulla linea di porta, completamente solo e senza nemmeno la copertura del portiere, ma incredibilmente non è riuscito a trovare lo specchio.

L'attaccante della Juventus aveva ricevuto un cross rasoterra dalla destra, perfetto per un semplice tap-in sul secondo palo. Sembrava impossibile sbagliare, ma Woltemade è riuscito nell'impresa: il suo tocco è terminato clamorosamente alto, lasciando increduli compagni e avversari. Un errore che, inevitabilmente, è diventato subito virale sui social e che aggiunge ulteriore pressione sul centravanti tedesco. Fortunatamente per lui e per la Germania non è costato la vittoria, con Jurgen Klopp che ha comunque potuto festeggiare il primo successo da CT.