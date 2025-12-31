Inter, tutti i calciatori liberi per Capodanno su concessione di Chivu. Venerdì la ripresa

Dopo l'allenamento in mattinata ad Appiano Gentile agli ordini di Cristian Chivu per l’ultima seduta di allenamento del 2025, l'Inter godrà di un giorno di riposo, per trascorrere in famiglia il Capodanno approfittando della concessione del tecnico rumeno. La preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna - sottolinea in questo senso il Corriere dello Sport - riprenderà direttamente venerdì: appuntamento fissato per il pranzo, prima della sessione pomeridiana.

Ci sarà ovviamente Francesco Acerbi, già tornato in gruppo da due giorni. Il difensore nerazzurro è totalmente a disposizione del suo allenatore: sarà convocato per la gara di domenica sera. Al momento - si legge - rimangono ai box, ma vicini al rientro, sia Darmian che Bonny. Non sono però escluse novità entro il weekend in questo senso, ma nessun rischio inutile verrà corso. Chivu spera di averli prima possibile a disposizione per il gennaio di fuoco che sta per arrivare.