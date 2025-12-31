Cancelo via dall'Al Hilal? Non c'è solo l'Inter: spunta un sondaggio del Barcellona

Il futuro di Joao Cancelo potrebbe tornare a incrociarsi con l’Europa già dal prossimo mercato di gennaio. Il terzino portoghese, oggi all’Al-Hilal con un contratto in scadenza nel 2027, starebbe valutando seriamente l’ipotesi di lasciare l’Arabia Saudita per rientrare nel calcio europeo. Oggi si è parlato di un clamoroso ritorno all'Inter, ma non sarebbe questa l'unica pista per il suo futuro.

Tra le destinazioni più gradite resta il Barcellona, club con cui Cancelo ha già giocato nella stagione 2023-24 in prestito dal Manchester City. Secondo quanto riferito dal giornalista di mercato Fabrizio Romano, nelle ultime 48 ore il Barcellona avrebbe chiesto informazioni sulla situazione contrattuale del giocatore. Nonostante la breve esperienza in Catalogna, Cancelo non ha mai nascosto il suo legame con il Barça, così come con il Benfica, dove è cresciuto. La scorsa estate, prima di accettare l’offerta saudita, aveva spinto per un ritorno a Barcellona, ipotesi poi sfumata per i vincoli del Fair Play Finanziario. E anche dopo il pareggio contro il Real Madrid al Mondiale per Club, aveva ribadito: “Sono un tifoso del Barcellona, è normale. Amo il Barcellona e amo il gruppo in cui ero”.

Dal punto di vista tecnico, Cancelo resta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza blaugrana per versatilità e personalità. Può rappresentare un’alternativa di qualità ad Alejandro Baldé a sinistra, ma anche una soluzione a destra, consentendo a Jules Koundé di rifiatare o di essere impiegato centralmente. Una duttilità che potrebbe rivelarsi preziosa per le scelte di Hansi Flick.