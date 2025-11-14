Sconfitta all'esordio, eliminazione certa ma la Serbia guarda oltre: offerto il rinnovo a Paunovic

Veljko Paunović ha debuttato ieri sera come nuovo selezionatore della Nazionale serba di calcio con una sconfitta per 2-0 contro l'Inghilterra a Wembley. Nonostante la sconfitta, le "Aquile" hanno lasciato un'ottima impressione rispetto ad alcune precedenti prestazioni viste durante le qualificazioni mondiali, che si sono concluse senza successo. Sembra, tuttavia, che la Federazione calcistica serba (FSS) stia ragionando in termini molto a lungo termine, evidenziano oggi i media serbi.

Secondo quanto riportato da Sport klub, la FSS offrirà a Paunović un contratto che avrebbe validità addirittura fino al 2030. La stessa fonte riferisce che i dettagli principali della trattativa tra Paunović e il segretario generale della Federazione, Branko Radujko, erano già stati concordati prima che il nuovo selezionatore venisse promosso, e che il contratto sarà firmato a breve dalle parti.

Viene inoltre specificato che Paunović riceverà maggiori poteri nel settore sportivo e una supervisione diretta sul lavoro della Nazionale giovanile, la quale dovrebbe diventare una delle basi per la creazione dei futuri giocatori della squadra senior. Se Veljko Paunović dovesse davvero firmare un contratto fino al 2030, è concreta la possibilità che batta l'ex selezionatore Dragan Stojković "Piksi" per il numero di partite sulla panchina della Nazionale, attualmente fermo a quota 55.