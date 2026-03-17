Salvezza più vicina. Il Corriere Fiorentino in prima pagina: "Poker alla Cremonese"

Il Corriere Fiorentino in prima pagina dedica ampio spazio allo sport e alla Fiorentina, che ha piazzato un colpo salvezza nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. I viola infatti sono passati con un netto 1-4 in casa della Cremonese, aggiudicandosi uno scontro diretto fondamentale. La Fiorentina ha aperto i conti nel primo tempo con Parisi, firmando il raddoppio poco dopo la mezz'ora con Piccoli. Nella ripresa, i gigliati hanno allungato grazie alle rete di Dodo.

Tardiva la reazione della Cremonese che, dopo il gol firmato da Okereke, hanno subito il poker da Gudmundsson. Uno scatto d'orgoglio in una notte della verità, al termine della quale la Fiorentina si è portata a quota 30 in classifica, allungando rispetto alla zona retrocessione. I viola infatti sono andati a +6 proprio a danno della Cremonese, rimasta terzultima con 24 punti.

Un balzo in avanti che dà fiducia alla Fiorentina, adesso sempre più lanciata verso quello che è divenuto l'obiettivo stagionale. Per i viola si tratta del sesto successo in campionato, il terzo nelle ultime cinque gare disputate. Un percorso che gli uomini di Vanoli proveranno a mantenere anche domenica, visto che al Franchi arriverà la capolista Inter. Nel mezzo la sfida in casa Rakow, avversario dei viola hanno battuto 2-1 nell'ottavo di finale d'andata di Conference League.