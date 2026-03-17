Un ritmo da grande squadra. La Provincia in prima pagina: "Sono tutti contro il Como"

"Sono tutti contro il Como". Titola così in prima pagina l'edizione comasca de La Provincia, che dedica ampio spazio al calcio e al Como. I lariani stanno mantenendo vivo il sogno della qualificazione in Champions League, che passa dalla conquista del quarto posto in classifica. Una posizione che gli uomini di Cesc Fabregas hanno guadagnato al termine dell'ultimo turno, nel quale sono riusciti a imporsi per 2-1 sulla Roma. Uno scontro diretto che ha lanciato il Como a quota 54, a +3 sui giallorossi e a +1 dalla Juventus.

Un rendimento da vera e propria big per il Como anche se, a giudizio del quotidiano, non mancano le opposizioni alla formazione lombarda. Sui social infatti non sono mancate le critiche a Fabregas e a Diao, protagonista di uno scontro di gioco finito nella polemica e che ha portato all'espulsione di Wesley. In ogni caso, i lariani tengono un ritmo da Scudetto, che di fatto ha consentito al Como di portarsi nelle zone altissime della classifica.

I lariani hanno messo a segno la quarta vittoria di fila in campionato, proseguendo il proprio percorso di crescita. Fabregas proverà a chiudere al meglio il cammino prima della sosta per le Nazionali, puntando al quinto successo consecutivo. Un obiettivo che il Como proverà a raggiungere domenica contro il Pisa, atteso al Sinigaglia nel prossimo match di campionato.