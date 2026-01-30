Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Al Tardini l'ultima sfida la prima. Precedenti in equilibrio!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:12
Redazione Footstats

Nella passata stagione il Parma tolse alla Juventus 5 punti sui 6 in palio. Allo Stadium stoppò i bianconeri sul 2-2, al Tardini andò contro ogni previsione facendo 1-0. Un KO, quest’ultimo, che chiuse una striscia di 3 vittorie consecutive della Vecchia Signora in casa dei Ducali: 2-1 del 2018-2019 (Mandzukic al 2’, Gervinho al 33’, Matuidi al 58’); 1-0 nel 2019-2020 (Chiellini al 21’); 4-0 nel 2020-2021 (Kulusevski al 23’, Cristiano Ronaldo al 26’ e al 48’, Morata all’86’). Soprattutto, che riportò la bilancia dei precedenti in Emilia Romagna quasi in pareggio.
Perché dai 27 incontri disputati arrivano 8 successi gialloblù, 10 segni X, 9 vittorie bianconere, 26 gol fatti dai padroni di casa contro le 30 reti messe a segno dai giocatori ospiti.
Come arrivano a questo incrocio i due club?
Parma a 23 punti (5V – 8X – 9P con 14GF e 26GS), di cui 10 sul proprio campo (2V – 4X – 5P con 7GF e 13GS). Viene dalla sconfitta per 0-4 rimediata sul campo dell’Atalanta. Da segnalare che nelle ultime 4 giornate ha marcato soltanto 2 gol e negli ultimi 10 turni la pochezza di 5 centri. Insomma, viaggia a un ritmo di 1 rete ogni 2 partite. Juventus che si trova a quota 42 (12V – 6X – 4P con 35GF e 17GS), 17 dei quali in trasferta (5V – 2X – 4P con 12GF e 9GS). È reduce dall’importante 3-0 nello scontro diretto interno contro il Napoli e dal pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nella trasferta di Champions League nel Principato.
Dalle statistiche stagionali di rendimento quella di domenica sarà sfida fra prima e ultima. In quale graduatoria? Quella delle cooperative del gol, perché i bianconeri sono in vetta con 16 marcatori, mentre i gialloblù occupano l’ultima piazza con 7 goleador.

PS: all’andata 2-0 con firme di David al 59’ e Vlahovic all’84’.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A)
27 incontri disputati
8 vittorie Parma
10 pareggi
9 vittorie Juventus
26 gol fatti Parma
30 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO
Parma-Juventus 1-2, 1° giornata 1990/1991

L’ULTIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO
Parma-Juventus 1-0, 33° giornata 2024/2025

