Chi raggiungerà per primo quota 50 fra Como e Atalanta?

Nella scorsa stagione il derby terminò con un 2-1 per i nerazzurri: Paz al minuto 30, doppietta di Retegui fra il 56’ e 70’.

Un segno 2 in schedina che portò a 4 la serie OK dell’Atalanta in riva al lago, 2 vittorie e 2 pareggi equamente ripartiti fra Serie A e cadetteria.

L’ultimo successo del Como? Nel 1988-1989, 1-0 con Simone man of the match al 59’.

Ammontano a 25 gli incontri disputati fra A e B, 13 i successi lariani, 7 i pareggi, 5 le affermazioni orobiche, 26 i gol marcati dai padroni di casa e 19 quelli dei giocatori ospiti.

All’andata, a Bergamo, fu 1-1: Samardzic dopo 6 minuti dal fischio d’avvio, Perrone al 19’ del primo tempo.

A proposito di match d’andata e ritorno. Sommando tutti i numeri, A più B, arriviamo a contare 47 marcature biancoblù e 46 nerazzurre. Insomma, entrambe le squadre avranno la possibilità di fare 50.

Situazione in classifica.

Como che rincorre il sogno Champions con 40 punti (11V – 7X – 4P con 37GF e 16GS), 22 dei quali al Sinigaglia (6V – 4X – 1P con 20GF e 7GS). Negli ultimi 7 impegni è andato KO soltanto contro il Milan, nel recupero della 16esima giornata andato in scena fra il 20esimo e 21esimo turno. Soprattutto viene da 2 vittorie di fila con 9 reti fatte e zero incassate (3-0 sulla Lazio e 6-0 sul Torino). Atalanta a quota 35 (9V – 8X – 5P con 30GF e 20GS), di cui 13 lontano dall’Atleti Azzurri d’Italia (3V – 4X – 3P con 12GF e 11GS). OK nelle ultime 5 giornate (4V – 1X). Soltanto 1 stop dal 15esimo turno, lo 0-1 casalingo contro la capolista Inter.

CONFRONTI DIRETTI A COMO (SERIE A E SERIE B)

25 incontri disputati

13 vittorie Como

7 pareggi

5 vittorie Atalanta

26 gol fatti Como

19 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A COMO IN CAMPIONATO

Como-Atalanta 2-0, 12° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A COMO IN CAMPIONATO

Como-Atalanta 1-2, 22° giornata 2024/2025