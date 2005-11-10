Parma-Udinese 0-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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28.10.2026 21:11Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-2): Daffara; Carboni (60’ Valeri), Troilo, Drobnic; Delprato, Keita, Bernabe (74’ Fabbian), Sierro, Britschgi (86’ Almqvist); Toure (74’ Lontani), Romero (59’ Frigan). All.: Gilardino
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Bertola (63’ Vojvoda), Karlström (71’ Piotrowski), Chakvetadze (83’ Miller), Kamara (71’ Ebosse); Ekkelenkamp, Zaniolo (83’ Unai Gomez); Davis. All.: Runjaic
Arbitro: Massa
Ammoniti: Karlström (U), Zaniolo (U), Lontani (P)
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