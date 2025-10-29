Inter-Fiorentina 3-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (44' st Frattesi); Dumfries (32' st Carlos Augusto), Barella (40' st Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro (44' st Luis Henrique), Esposito (32' st Bonny). Allenatore: Chivu
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodò, Sohm (18' st Fagioli), Mandragora (31' st Dzeko), Ndour, Gosens; Gudmundsson (18' st Fazzini), Kean. Allenatore: Pioli
Arbitro: Sozza
Marcatori: 21' st, 43' st rig. Calhanoglu (I), 26' st Sucic (I)
Ammoniti: Esposito (I)
Espulsi: Viti (F)
