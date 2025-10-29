Genoa-Cremonese 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (18’ st Frendrup); Masini, Malinovskyi; Cornet (8’ st Vitinha), Carboni (18’ st Colombo), Ellertsson; Ekhator (8’ st Ekuban). A disp.: Gronbaek, Marcandalli, Siegrist, Sommariva, Cuenca, Onana, Messias, Venturino, Thorsby, Fini, Sabelli. All.: Vieira
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo (43’ st Sarmiento), Payero (43’ st Folino), Floriani Mussolini (32’ st Faye); Bonazzoli (28’ st Vasquez), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Johnsen, Ceccherini, Lordkipanidze, Lickunas. All.: Nicola
Arbitro: Abisso
Marcatori: 3’, 4’ st Bonazzoli (C)
Ammoniti: Carboni (G), Vitinha (G), Leali (G), Barbieri (C)